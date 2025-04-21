Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Tunceli'de yaşanan bir dolandırıcılık vakası, bir şebekenin çökertilmesine ön ayak oldu.

İnternette gördüğü bungalov ilanı için işletme sahibi olduğunu iddia eden şahsa 315 bin TL ödeme yapan ve bir daha kendine muhatap bulamayan vatandaş, dolandırıldığını öğrendi.

Mağdur şahıs, suç duyurusunda bulundu.

DOLANDIRICI ŞEBEKESİ TESPİT EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.

Özel ekibin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin bir şebeke olduğu tespit edildi.

6 AYDA 115 KİŞİYİ 2 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Şebekenin, sosyal medya platformları ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayanlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları, bu yöntemle son 6 ayda 115 kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

5 GÖZALTI

Ayrıca telefonlarından yapılan incelemede, bugüne kadar toplamda 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları saptandı. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin ve Mersin'de 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.