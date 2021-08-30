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    Tunceli’de, yangınlar kontrol altında

    Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede, söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 11:08
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    Tunceli’de, yangınlar kontrol altında

    Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çıkan yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor.

    Bölgeden yükselen alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi.

    2 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip ve 3 tim jandarma ekibi ile müdahale edilen yangınlar söndürüldü.

    Yeni bir yangının çıkmasını önlemek için bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

    “ÖRTÜ YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI”

    Tunceli Valiliği, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

    “Hozat Tanzi bölgesi üzerinde çıkan örtü yangını tamamen kontrol altına alınmış, alan içerisinde ve civarındaki münferit tütmeler karadan ve havadan müdahale ile soğutulmaktadır.

    “KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE DEVAM ETMEKTEDİR”

    Tunceli-Ovacık arası Fırtına Veli Çeşmesi üzeri Milli Park içerisindeki örtü yangını sabah erken saatlerde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmış, karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam etmektedir.”

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