Tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi Pamukkale ilçesinde Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı ve 29 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan 4 kişiden 3. kişi de kurtarılamadı.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde konakladıkları otelden Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork idaresindeki tur otobüsü, Çardak Havaalanı Kavşağında yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia eden avukat Şükriye Şule Usta yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada tur otobüsünde 26 Tayland uyruklu turist, Türk şoför ve rehberin yanı sıra otomobil sürücüsü bayan avukat yaralandı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınan tur rehberi Mehmet İlhan ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çevre hastanelere sevk edilen yaralı 25 Taylandlı turist ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kazada ağır yaralananlardan biri olan 44 yaşındaki Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait’de yaşama tutunamadı.

Soruşturma sürüyor

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)