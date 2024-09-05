Türbülansta 6 kişinin yaralandığı THY uçağının uçak içi görüntüleri Türk Hava Yolları’na ait İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında meydana gelen türbülans sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Türk Hava Yolları'na ait TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) - Taipei (TPE) uçuşunu gerçekleştiren TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağında, Taipei'ye inişe kısa bir süre kala türbülans yaşandı.

4 YOLCU VE 2 KABİN MEMURU HAFİF YARALANDI

Uçakta 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibi bulunuyordu. Bu türbülans sonucunda, 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif yaralandı.

OLAY SONRASI UÇAK İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

THY uçağı Taipei'ye güvenli bir iniş yaptı, ancak türbülans sonrası yaşanan manzara oldukça endişe vericiydi. Uçakta bulunan bir kadın yolcu, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)