Türk hacker grubu, İsrailli profösörün hesabını hackledi

İsrail'de faaliyet gösteren bir üniversitede ders veren Prof. Hanoch Penpazi'nin dijital platformuna erişim sağlayan hesabı, Ayyıldız Tim'in hedefi oldu.

100 binden fazla öğrencinin eriştiği Penpazi'nin üniversite hesabı, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

UYARI MESAJI

Olayın ardından profesörün sayfasında yer alan makaleler, ders notları ve sunumlar tamamen kaldırılarak yerine uyarı mesajları yüklendi.

"İSRAİL, EĞİTİM SİSTEMİ ALARMA GEÇTİ"

Siber saldırının ardından Ayyıldız Tim, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Grup, "İsrail'in en saygın Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi'nin üniversite hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. 100 binden fazla öğrencinin eriştiği tüm akademik içerikler bir gecede değiştirildi. İsrail eğitim sistemi alarma geçti. Bu olay yalnızca bir hack değil, İsrail'in akademik otoritesine vurulan tarihi bir darbedir" açıklamasına yer verdi.