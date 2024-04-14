Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir dönemin ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı 82 yaşındaki Şakir Öner Günhan, 2020 yılında kansere yakalandı.
Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi.
Bir dönemin ünlü türkücülerindendi
4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Öner Günhan, 5 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.
Günhan, dün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti.
Günhan için bugün öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Şakir Öner Günhan, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Günhan'ın ailesinin yanı sıra yakınları, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, sanatçı dostları, TRT'nin eski yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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