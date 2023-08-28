Türkiye genelinde eş zamanlı gıda denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

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DHA

Halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıda ürünlerini güvenle satın alabilmesi için denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahadaydı.

Türkiye genelinde denetim seferberliği yapıldı. Ekipler, girdikleri üretim merkezleri ve satış noktalarını en ince ayrıntısına kadar denetledi.

"Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım"

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım." denildi.