Türkiye yağışların etkisi altında! Edirne'de kayganlaşan yolda kaza yaptılar....

DHA
Türkiye sağanak yağışların altına girdi...
Uzmanlar, yurtta hava sıcaklığının düşeceğini ifade etti.
Bunun ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde saat 15.30 sıralarında, Durmuş Koldaş'ın kullandığı 34 DM 8558 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayıp refüje çarptı.
2 kişi yaralandı
Kazada, 72 yaşındaki Durmuş Koldaş ile 73 yaşındaki eşi Mevlüde Koldaş yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)