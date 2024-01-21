Türkiye'de bir ilk: Ormanda albino çakal görüldü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" dedi.

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DHA

Türkiye ormanlarında bir ilk yaşandı.

Çeşitli doğal güzellikleriyle görülmeye değer yeşilimizde bu sefer daha önce görülmemiş bir şey ile karşılaşıldı.

Türkiye'de ilk kez albino çakal görüldü

Ormanda gezintiye çıktığı sırada albino hastası bir çakala rastlayan Ramazan Demir bu eşsiz güzelliği kamerayla kayıt altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı video karşısında kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun"

Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğa sever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)