Türkiye'de en sıcak gün 32 dereceyle Zonguldak'ta yaşandı

AA

Türkiye genelinde birkaç gündür yaz havası etkisini gösteriyor.

Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu kapsamda bazı bölgelerde rekor sıcaklıklar yaşandı..

EN SICAK GÜN 32 DERECEYLE ZONGULDAK'TA YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı, 32 dereceyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaydedildi.

ZONGULDAK'I SAMSUN TAKİP ETTİ

Türkiye'nin en sıcak ikinci yeri 31,4 dereceyle Samsun'un Bafra ilçesi, üçüncü yeri ise 30,9 dereceyle Samsun'un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçeleri oldu.