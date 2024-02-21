Türkiye'den Bulgaristan'a geçirilmeye çalışılan mücevherlere el konuldu Kırklareli'de bulunan Dereköy Sınır Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Malko Tarnovo Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan vatandaşlarının özel eşyaları arasında gümrük görevlileri tarafından 11,5 kilodan fazla kaçak gümüş ve altın süs eşyası ele geçirildi.

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İHA

Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapıları son dönemde yoğun olarak kullanılıyor.

Günübirlik ziyaretler için de kullanılan kapılardan çeşit çeşit alışveriş ürünleri geçiyor.

Kırklareli'de bulunan DereköySınır Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Malko Tarnovo Sınır Kapısı'nda, sık sık beyan edilmeyen kıymetli eşyalara da rastlanıyor.

Buna yeni bir örnek daha eklendi.

Bulgarların altınları beyansız geçirme planı

Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, Türkiye'den Bulgaristan'a giden Malko Tırnovo Sınır Kapısı'na geldi.

Gümrük kontrol alanında sürücü ve araçta seyahat eden 3 Bulgaristan vatandaşı, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtti.

Gümrük görevlileri kapsamlı bir gümrük kontrolüne başladı.

Takılar paketlenmiş halde bulundu

Kontrol işlemleri sırasında müfettişler, yolculardan I.I. isimli bir kadının ev eşyaları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantalarında, alt kısmına koli bandıyla sarılmış paketler buldu.

Toplam 11,5 kilo altın ve gümüş ele geçirildi

Paketlerin içeriğinde toplam 11 kilo 575,01 gram beyaz ve sarı metalden yapılmış takılar olduğu ortaya çıktı.

Yapılan inceleme sonucunda 9 kilo 405 gram gümüş süs eşyası ve 2 kilo 170,01 gram altın süs eşyası bulunduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 150 bin euro

Süs eşyalarının piyasa değerinin 150 bin euro olduğu öğrenildi.

Kaçak gümüş ve altın eşyalara el konuldu.

Burgaz Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)