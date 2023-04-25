Türkiye'nin hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla yaptı.

DHA

Türkiye'nin gururu savunma sanayii yeni başarılara imza atıyor...

Bir bir üstüne müjdeli haberlerin gelmesiyle yerli ve milli savunmada yeni bir uçuş gerçekleşti.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı.

Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

F-5 uçaklarının yerine dahil edildi

Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

İlk uçuşunu gerçekleştirdi

Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuş bugün gerçekleştirildi. Uçuş başarıyla yapıldı.

2025 yılı sonunda kullanıma sunulacak

Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

"İlk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Hürjet ile ilgili şu ifadeleri kullandı: