Türkiye'nin hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye'nin gururu savunma sanayii yeni başarılara imza atıyor...
Bir bir üstüne müjdeli haberlerin gelmesiyle yerli ve milli savunmada yeni bir uçuş gerçekleşti.
TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı.
Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.
F-5 uçaklarının yerine dahil edildi
Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.
Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.
İlk uçuşunu gerçekleştirdi
Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuş bugün gerçekleştirildi. Uçuş başarıyla yapıldı.
2025 yılı sonunda kullanıma sunulacak
Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.
"İlk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Hürjet ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Bu çatı altında 4-5 tane çok önemli proje paralel yürüyor. Bunlardan birisi de HÜRJET. Türkiye’nin ilk jet insanlı uçağı olacak.
Kendi hava kuvvetlerimizin pilot eğitiminde kullanacağı uçağı ortaya çıkarmış oluyoruz. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacağını belirtiyoruz. Ufak tefek değişikliklerle yakın hava destek uçağı olarak da kullanılacak bir uçak olacak.
Milli Muharip Uçak (MMU) çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Madem böyle bir uçak yaptınız harekat alanında ihtiyaç olması durumunda silahlandırılarak kullanılması için deneme yapmakta fayda var. Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, HÜRJET başka.
En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu.