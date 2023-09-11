Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK ile uçtu Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Diyarbakır semalarında ATAK helikopteri ile bakım uçuşu yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı ATAK helikopteri, kentte terör başta olmak üzere birçok suçla mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'nde, 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında etkinlik düzenlendi. İlk kadın taarruz helikopteri pilotu İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın izlediği etkinlikte; Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK helikopteri ile Diyarbakır semalarında bakım uçuşu yaptı. "Seninle gurur duyduk" Uçuşun ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, Karabulut'u tebrik edip, "Harikaydın, seninle gurur duyduk. Güzel manevralar yaptın. Allah, kazasız belasız, başarılı bir meslek hayatı versin inşallah." dedi. Etkinliğin ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, görevlilerden hava araçları hakkında bilgi aldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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