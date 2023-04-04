Türkiye'nin saç ekimindeki başarısı dünyada dikkat çekmeye devam ediyor Türkiye’ye sağlık turizmi çerçevesinde gelen yabancı misafir sayısı önceki yıllara göre 2022 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Yalnızca İstanbul’da saç ekimi yaptırmak için gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

İHA

Jeopolitik konumu sebebiyle Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri ve Asya ülkelerine ulaşımı çok kolay olan Türkiye, maliyetin düşük olması ve kalitenin yüksek olması sebebiyle Kanada’dan, Çin’e kadar dünyanın hemen her yerinden saç ekimi talebi görüyor.

Saç ekimi greft sınırlandırması olmaksızın hizmet veren saç ekimi kliniklerinin olduğu Türkiye’de firmalar misafirlere her şey dahil paketler sunuyor. Bu da saç ekimi için gelen kişilerin konforlu bir süreç geçirmesini sağlıyor.

Ortalama bin 300 eurodan başlıyor

Dünyanın her yerinde kozmetik işlemler artık lüks olmaktan çıkmışken, bu konuda dünyanın en çok talep gören ülkesi olan Türkiye’de de kozmetik işlemler çok fazla yapılıyor.

Saç ekim fiyatları kliniklerin çalışma prensiplerine göre farklılık gösterse de ortalama bin 300 eurodan başlanıyor. Bu fiyatlar uygulanacak saç ekim metodu ve ekilecek greft sayıları göz önünde bulundurularak 7 bin euroya kadar yükselebiliyor.

İngiltere’de saç ekim fiyatları ortalama 8 bin pounddan başlandığı biliniyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde saç ekim fiyatlarının 10 bin euro civarında olduğu, yine Amerika Birleşik Devletleri’nde saç ekim fiyatlarının ortalama 12 bin dolar civarında olduğu biliniyor. Tüm bu yüksek fiyatlandırmaların yanı sıra greft sayılarının sınırlı ekildiği biliniyor.

Teknik ve hizmet en üst seviyede

Diğer ülkelerde Türkiye’ye göre neredeyse 5-6 katı fazla fiyatlandırma olsa da, Türkiye’de saç ekiminin çok daha ileri seviyede olduğu, kliniklerin çok daha iyi hizmet verdiği ve dünyanın en iyi saç ekim merkezlerinin Türkiye’de olduğu biliniyor.

Bu merkezler, hem daha uygun fiyatlar sunuyor hem de gerek saç ekim sonuçları açısından gerekse verdikleri kusursuz hizmetler açısından bu kadar talep görmesi kaçınılmaz durumda. Ülkemizden 5-6 katı fazla fiyatlandırma olsa da Türkiye’de saç ekimi çok daha ileri seviyede olduğu, kliniklerin çok daha iyi hizmet verdiği biliniyor.

Dünyanın dört bir yanından saç ekimi için gelenlere hizmet veren Türkiye bu başarısını her geçen yıl daha da ileriye taşıyor, saç ekim merkezlerinin inovasyonları takip etmesi, hizmetlerini artırması ve daha iyiye giden başarılı saç ekim sonuçları ile Türkiye’de saç ekimi dünyanın en iyisi konumuna getiriyor.