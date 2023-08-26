Gaziantep'te bıçakladığı şahsı öldüren kadın hakkında tutuklama kararı verildi Bir kadın, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı erkek arkadaşına bıçakla saldırdı. Genç adam hayatını kaybederken, saldırgan kadın ise cezaevine gönderildi.

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İHA

Gaziantep'te, Kozanlı Mahallesi Soğanlı Bucak Sokak'ta dün elim bir olay meydana geldi.

Mevlüde B., bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçakladı.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

Bir çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlandı

İbrahim Patlar'ı bıçaklayan Mevlüde B.'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

"Boğuşma sırasında bıçakladım"

Katil zanlısı Mevlüde B., ifadesinde ise İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve Patlar ile tartışmalarının ardından darp edildiğini belirtti. Mevlüde B. sonrasında yaşanan boğuşma sırasında eline aldığı bıçağı rast gele savururken İbrahim Patlar'a denk geldiğini ve sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini söyledi.

Katil zanlısı kadın, ifadesinde öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu da sözlerine ekledi.

Zanlı kadın tutuklandı

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.