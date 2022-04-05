Ankara istikametinde bir tır, manevra yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yaşanan kazada, Ömer Bayram yönetimindeki tır, yol ayrımını kaçıran sürücüsünün dinlenme alanına girmek için manevra yaptığı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken ticari araç kullanılmaz hale geldi.

"KAÇTIM AMA KURTARAMADIM"

Tır sürücüsü Ömer Bayram, "Aniden ters dönüşe girmiş. Yan taraftaki parka girecekmiş. Kaçırmış, geri dönüşe girmiş. Önümüzde bir tır vardı. Onu fark edemedim zaten. Kurtarma şansım da kalmadı. Fren yapmamıza rağmen sol tarafa kaçtım ama kurtaramadım." dedi.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü, ticari araca çarptı VİDEO

















