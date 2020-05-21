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    Tuzla magandası yakalandı

    Tuzla magandası yakalandı

    Tuzla'da drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
    • İHA
    • 21.05.2020 - 17:36
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    Tuzla magandası yakalandı

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 20 Mayıs'ta "Yasaktan sonra biz" başlığıyla bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

    Görüntüleri inceleyen polis, plakasını tespit ettiği aracın sürücüsü M.C'yi gözaltına aldı.

    6 BİN 141 LİRA

    Sürücü M.C'ye 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

    EHLİYETE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN 60 GÜN MEN

    Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.

    Araçta bulunan O.T., E.D. ve G.T'ye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi.

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