AA
Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlardan yangın haberleri art arda geliyor.
Son yangın İstanbul'da çıktı.
Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor
İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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