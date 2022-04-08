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    Tuzla’da askeri alanda patlama

    Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü’nde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 04:00
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 04:05
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    Tuzla’da askeri alanda patlama

    Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü’nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

    Yaralı yok

    İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Tuzla’da askeri alanda patlama #1

    Tuzla’da askeri alanda patlama #2

    Tuzla’da askeri alanda patlama #3


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