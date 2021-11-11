Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tuzla'da baba ile oğlunun öldüğü kaza kamerada

Tuzla'da baba ile oğlunun öldüğü kaza kamerada

Trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.