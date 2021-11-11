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- Tuzla'da baba ile oğlunun öldüğü kaza kamerada
Tuzla'da baba ile oğlunun öldüğü kaza kamerada
Trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 11.11.2021 - 08:30
- Güncelleme : 11.11.2021 - 09:18
İstanbul Tuzla’da seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk’ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı.
Feci kazada sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı.
BABA VE OĞLU ÖLDÜ
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk'ün, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.
Tuzla'da baba ile oğlunun öldüğü kaza VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan korkunç kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.