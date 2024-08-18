Tuzla'da uyuşturucu yetiştirilen eve baskın İstanbul Tuzla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı

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AA & Ensonhaber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Postane Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evin iki odasında uyuşturucu yetiştirmek için sera düzeneği kurulduğunu tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alındı.

YÜZLERCE FİDAN VE BİTKİ BULUNDU

Adresteki aramada, saksıyla uzunluğu 5 ila 10 santimetre olan 161 kök kenevir bitkisi, 47 kenevir fidanı, 40 bin lira para, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan vantilatör, sıvı kimyasallar, nem dengeleyici, led ışıklandırma, kamera, alüminyum havalandırma boruları ve vakumlama makinesi bulundu.

Şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.