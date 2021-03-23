Euro
9.3601
1.09%
Dolar
7.8356
0.69%
Altın
435.3
0.26%
Borsa
1.377
-0.17%
Bitcoin
435.897
-2.45%
EXEN Coin
12.68
-1.62%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    Tuzla'da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

    Aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzla'da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

    İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

    3 YARALI

    Çatışma sonucu 3 kişi ayaklarından yaralanırken, mermilerden bazıları bölgedeki bankaya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kendi imkanlarıyla çevre hastanelere giderek tedavi altına alındı.

    POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

    Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Tuzla da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı #1

    "5-6 EL ATEŞ EDİLDİ"

    Olay sırasında bankada bekleyen bir kişi, "Sırada bekliyordum, olay hemen yanımda oldu. Tartıştıktan sonra şahıs gidip aracından ya da bir yerden silah alıp geldi. Gelince 5-6 el kadar ateş etti. Sonra yaralanan kişinin yakınları diğer kişiyi kovaladı. Ona da sanırım ateş ettiler. İki tarafında yakınları yaralananları aldılar götürdüler." dedi.

    Tuzla da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı #2

    Tuzla da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir