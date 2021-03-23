Tuzla'da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

3 YARALI

Çatışma sonucu 3 kişi ayaklarından yaralanırken, mermilerden bazıları bölgedeki bankaya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kendi imkanlarıyla çevre hastanelere giderek tedavi altına alındı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"5-6 EL ATEŞ EDİLDİ"

Olay sırasında bankada bekleyen bir kişi, "Sırada bekliyordum, olay hemen yanımda oldu. Tartıştıktan sonra şahıs gidip aracından ya da bir yerden silah alıp geldi. Gelince 5-6 el kadar ateş etti. Sonra yaralanan kişinin yakınları diğer kişiyi kovaladı. Ona da sanırım ateş ettiler. İki tarafında yakınları yaralananları aldılar götürdüler." dedi.