Tuzla'da panik anları! Fabrikada yangın çıktı... Pres döküm fabrikasında çıkan yangın için ekipler harekete geçti. Yangın itfaiyenin yarım saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı.

İHA

İstanbul Tuzla'da panik anları yaşandı.

Aydınlı'da bulunan bir pres döküm fabrikasında saat 16.15 sıralarında yangın çıktı.

Fabrika bacalarında yangın

İddiaya göre fabrikanın üst katında bacaların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca tedbir amacıyla sağlık ekipleri ile polis ekiplere de olay yerine sevk edildi.

Yarım saatlik mücadeleyle kontrol altına alındı

Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)