Lastiği patlayınca takla atan araca çarpmamak için fren yapan Engin Karadağ, otomobili ile trafik tabelasına çarptı. Kazada, takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, TEM otoyolunda İstanbul istikametine seyir halinde olan Yusuf Ziya Doğan idaresindeki hafif ticari araç, Mehmetçik Vakfı karşısında lastiği patlayınca, kontrolden çıkarak takla attı.

Engin Karadağ da Doğan idaresindeki araca çarpmamak için fren yapınca, kontrolden çıkıp trafik tabelasına çarptı.

Doğan'ın kullandığı hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardında, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla sona erdi.

“ONA VURMAMAK İÇİN TABELA DİREĞİNE VURDUM BİLEREK”

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Engin Karadağ, “Önümdeki aracın lastiği başladı. Önümde dönmeye başladı. Ben de ona vurmamak için tabela direğine vurdum bilerek.” ifadelerini kullandı.

Tuzla’da, TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı VİDEO

