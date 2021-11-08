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    Tuzla'daki otoparktan sahte vekaletnameyle hacizli araç çalan kişi tutuklandı

    Yediemin otoparkından, sahte vekaletname kullanarak hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan 2 adet tır ve 1 adet dorsenin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 13:32
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    Tuzla'daki otoparktan sahte vekaletnameyle hacizli araç çalan kişi tutuklandı

    İstanbul Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Kasım 2021 tarihinde Tuzla ilçesi Yayla Mahallesinde bulunan bir yediemin otoparkında çalışma yürüttü.

    Ekipler, sahte vekaletname kullanarak hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan S.T. (58) isimli şahsa ait 2 adet tır ve 1 adet dorsenin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan araştırmalarda, araçları teslim alan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Çalışmaların devamında B.T. (26) isimli şüpheli şahıs, 6 Kasım’da yakalanarak gözaltına alındı.

    Tuzla daki otoparktan sahte vekaletnameyle hacizli araç çalan kişi tutuklandı #1

    ÇOK SAYIDA EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheli B.T.’nin, Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 3 adet farklı isimlere ait sahte kimlik belgesi, 14 adet vekâletname, 3 adet dolu senet, 1 adet senet karnesi, çok sayıda farklı araçlara ait trafikten men muhafaza altına alma evrakı, farklı icra dairelerine ait tensip tutanağı, muvafakatname evrakı, banka dekontu ve rehin sözleşmesi, 1 adet cep telefonu, 1 adet USB bellek, 1 adet harici hard disk ve çok sayıda farklı içeriklerde evrak ele geçirildi.

    Tuzla daki otoparktan sahte vekaletnameyle hacizli araç çalan kişi tutuklandı #2

    TUTUKLANDI

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Oto hırsızlığı” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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