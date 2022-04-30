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    Tuzla'daki patlamadan geriye kalanlar

    Üç çalışanın hayatını kaybettiği fabrika patlamasında oluşan hasarlar dikkat çekti.
    • 30.04.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 14:42
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    Tuzla'daki patlamadan geriye kalanlar

    Dün öğle saatlerinde, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında patlama yaşanmış ardından ise yangın çıkmıştı.

    Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken 3 işçi yaşamını kaybetmişti.

    Patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürerken, araçları ve iş yerleri hasar gören kişiler bugün bölgeye gelmeye başladı.

    Araçlar ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi

    Ortaya çıkan karelerle hasar bir kez daha gözler önüne serilirken; fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolduğu görüldü.

    Patlama anından yeni görüntü

    DHA'nın haberine göre patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tuzla'daki patlamadan geriye kalanlar VİDEO

    Tuzla daki patlamadan geriye kalanlar #1

    Tuzla daki patlamadan geriye kalanlar #2

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    Tuzla daki patlamadan geriye kalanlar #5

    Tuzla daki patlamadan geriye kalanlar #6

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