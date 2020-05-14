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    Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara kurtarılamadı

    Adana’da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 14:29
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    Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara kurtarılamadı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, 12 yaşındaki Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı.

    Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı.

    14 GÜN DAYANABİLDİ

    Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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