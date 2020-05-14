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- Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara kurtarılamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara kurtarılamadı
Adana’da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
- DHA
- 14.05.2020 - 14:29
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, 12 yaşındaki Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı.
Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı.
14 GÜN DAYANABİLDİ
Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.