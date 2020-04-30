Uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı

Adana’da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan 14 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinin damında oyun oynayan İlayda Ü.’nün (14) uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı.

Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan İlayda Ü., akıma kapıldı.

POLİS KURTARDI

Durumu gören çevredekiler, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla İlayda Ü.’yü akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlayda Ü.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

"DİREKTEN ADETA ATEŞ ÇIKTI"

Olayı gören bir mahalle sakini, “Büyük bir patlama sesi geldi. Tüm mahalleli sokağa çıktı. Sokaktaki elektrik direklerinden adeta ateş çıktı. En son damda bir kızın yandığını gördük. Uçurtmayı almaya çalışırken yüksek gerilime kapılmış. Çocuk yanmış. Sonra polisler gelip kurtardı. Ambulans çağırıldı, çocuğu götürdüler.” diye konuştu.

Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirdi.