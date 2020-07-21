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Eli silahlı saldırgan tarafından sokak ortasında öldürülen adamın son anları kameraya yansırken, bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Çernivtsi kentinin merkezinde eli silahlı saldırgan, telefonla konuşan kişinin yanına yaklaştı.

Durumdan bihaber olan kişi, eli silahlı saldırgana engel olmaya çalıştı.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 dakika boyunca saldırganın silahını almaya çalışan kişi, büyük direniş gösterdi ancak başarılı olamadı.

Silahla vurulan kişi, merdivenden düşerek yere kapaklanırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ukrayna’da sokak ortasında cinayet ViDEO

CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ YAKALANDI

Polis yetkililerinden Ukrayna medyasına yapılan açıklamada, başına tek kurşun isabet eden adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

54 yaşındaki bir kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alındığı, olayla ilgili ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldığı bildirildi.