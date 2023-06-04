Uludağ'da kar sularının eridiği mağarada adrenalin yaşadılar Dağcılar Aras Şelalesinin gözelerinde ilk kez 4 yıl önce keşfedilen 100 metrelik mağaraya ikinci kez girerken şelaleyi geçmeye çalışıken adrenalin dolu anlar yaşadı.

İHA

Bursa'da Uludağ'ın zirvesinin güneyinde yer alan Aras Şelalesi gözelerinde 4 sene önce 100 metrelik mağara keşfedildi.

Uzmanların zor şartlarda yaptığı keşif kamera ile görüntülenip ölçümlenerek mağaracılık litaratürüne kazandırıldı.

Dik bir yamacın kenarında yaklaşık 15 metre yüksekte bulunan mağaranın içi uzun yıllardır merak konusuydu.

Kar sullarına rağmen girdi

Ancak iyi bir kaya tırmanışçısının tırmanabileceği kadar yüksekte bulunan mağaraya 4 yıl sonra yine aynı ekipten Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk girip görüntüledi.

Bu sefer eriyen kar yüzünden suyun çok olduğu mağaranın üzerine ipler yardımıyla istasyon kurup tırmanan usta dağcılar azgın akan kar sularına rağmen mağaranın içerisine girmeyi başardı.

Şelale ile karşılaştı

Dar tünelden uzun süre mağaranın odalarına doğru ilerleyen dağcılar içeriden gelen uğultu sesine doğru ilerlediklerinde bir süre sonra eriyen kar suları sebebiyle mağara içerisinde oluşan azgın akan şelale ile karşılaştı.

4 sene önce şelalenin olduğu alanda geniş odaların olduğunu aktaran dağcılar; suyun debisi ve yüksekliği sebebiyle mağara içerisinde daha fazla ilerleyemedi.

O anlar kaydedildi

Mağara içerisinde yaşanan adrenalin dolu o anlarda usta dağcı Şentürk'ün kamerasına anbean yansıdı.

"Mağara amatörler için tehlikeli olabilir"

Mağaranın ağzına tepeden hat döşeyerek inen ve içerideki soğuk suyun etkisiyle biraz zorlandıklarını ifade eden İsmet Şentürk, "Oldukça soğuk suda göğüs hizasına kadar suya girilerek gezilen mağara, dar ve suyun aşındırmasıyla oldukça keskin kayalar içeriyor. Suyun çok olduğu zamanlarda girilmesi mümkün olmayan mağara amatörler için tehlikeli olabilir." dedi.

"İçme suyunu karşılayan önemli bir kaynak"

4 sene önceye göre su seviyesinin şelalede bir hayli arttığını gözlemlediklerini belirten Şentürk, "Kurak geçen bir dönemin ardından su seviyesinin bu denli yüksek olması çok sevindirici burası Bursa'nın aynı zamanda içme suyunu karşılayan önemli bir kaynak." diye konuştu.