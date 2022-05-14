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    Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

    Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada Ümitcan Uygun’a verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Uygun'un Hankulu'ya şiddet uyguladığı aktarıldı.
    • 14.05.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 14:01
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    Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

    Ümitcan Uygun’la beraber olan Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Uygun, olaya ilişkin davada ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

    Darp sonucu fenalaştı

    Uygun’a verilen cezanın gerekçesinde, Hankulu’nun Uygun’la evde olduğu bir saatte öldüğünün tespit edildiği belirtilerek, Uygun’un Hankulu’na yönelik darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu’nun fenalaştığı aktarıldı.

    Bir süre sonra kendine gelip çay demledi

    Sanık Uygun’un Esra Hankulu’nu baygınlık geçirmesi üzerine diğer 2 sanıkla banyoya götürüp ıslatarak kendine getirdiği, kendine gelen Esra Hankulu’nun çay demleyip sanıklarla bir süre sohbet ettiği, tüm bunların Ümitcan Uygun’un kendisine olumsuz bir tavrının olmadığını gösterdiğine dikkat çekildi.

    Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı #1

    Kasten öldürme suçundan hüküm kurulmadı

    İHA'ya göre Ümitcan Uygun’un daha sonra Esra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçundan değil, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan hüküm kurulduğu açıklandı.

    Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı #2

    Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı #3


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