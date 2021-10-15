Ümitcan Uygun’dan Aleyna Çakır savunması

Ankara'da ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun, duruşmada Aleyna Çakır’ı küs olan annesi ve ağabeyiyle kendisinin barıştırdığını iddia etti.

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara’nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un evinde ölü bulunmuştu.

Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almış, bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ VE TEHDİT

İfadesinin ardından serbest bırakılan Uygun, 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili baş şüpheli olarak tutuklanmıştı.

Aleyna Çakır’ın ölümü sonrası ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun, Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savunma yaptı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Uygun, Aleyna Çakır ile tartıştığı evin kendisine ait olduğunu söyledi.

Aleyna Çakır’ın bulunduğu eve gelip darbettiği öne sürülen Uygun, duruşmada evin tüm faturalarının kendisi adına olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti.

“ALEYNA ÇAKIR’I KÜS OLAN AİLESİYLE BEN BARIŞTIRDIM”

Kendisine ait evde Aleyna Çakır’ın ağabeyi Emrah E.’nin kız arkadaşıyla birlikte 10 gün kaldığını söyleyen Uygun, “Biz Aleyna’yla birlikte yaşarken ağabeyi de bize misafir olarak geldi, kaldı. Ağabeyinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna’nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyiyle konuşup bunları barıştırdım.” dedi.

ERTELENDİ

Mağdur avukatları, olayın yaşandığı gün evde bulunan Enes Ö.’nün de duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme, yapılacak tanıklığın yargılamaya yeni bir delil katmayacağı yönünde karar vererek, duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.