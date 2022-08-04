Ümraniye’de 50 kişilik grup satır ve sopalarla markete saldırdı

Çocuğunun kavga ettiği kişiye ait markete 50 kişilik bir grupla saldıran şahıslar, 77 yaşındaki adamın kalp krizi geçirmesine neden oldu. Yaşlı adamın eşine de piknik tüpleriyle saldırdılar.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan market sahibi Selahattin Üstündağ, oğluna ait motoru gasbeden şahısları tespit ederek uyarmak amacıyla yanlarına gitti.

Olayın büyümesiyle kendisi ve oğlu, şahıslar tarafından darbedildi.

Diğer oğlu yaşananları duyarak olay yerine gitti ve 14 yaşındaki çocuk ile arasında tartışma çıktı.

50 kişi satır ve sopalarla dükkana saldırdı

Çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla çocuğun annesi topladığı 50 kişi ile birlikte satır, sopa ve taşlarla markete saldırdı.

Dükkan önünde bulunan stantları yola fırlatan grup, market sahibi Selahattin Üstündağ’ı sokağa çıkartarak darbetti.

77 yaşındaki baba kalp krizi geçirdi

Aldığı darbeler sonrası yere yığılan 77 yaşındaki Üstündağ, kalp krizi geçirdi. Saldırgan grup, yaşlı adamın eşine de market önünde bulunan piknik tüpleriyle saldırdı.

Selahattin Üstündağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın aktarımına göre; kavgada ağır yaralanan yaşlı adamın yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"77 yaşındaki babamı darbettiler"

Market sahibinin oğlu Mustafa Üstündağ, “Kardeşimin motosikletini parkta çalmaya çalışıyorlar. Babam olayı görünce uyarmaya gidiyor. Hırsızlık yapmaya çalışan gençler babama saldırıyor. Büyük ağabeyim olayı görünce duruma müdahale ediyor. Olaydan sonra çocuğun yakınları akşam saatlerinde gelip dükkanı basıyor. Satırla, silah ve bıçakla dükkanımızı basıyor. 77 yaşındaki babamı darbettiler. Babam kalp krizi geçirdi. Anneme tüple saldırdılar. Dükkanı darmadağın ettiler. Böyle bir şey hayatımda görmedim.” diye konuştu.