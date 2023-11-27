Ümraniye'de alkollü sürücü, kaldırıma vurduğu aracıyla takla attı İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç, kaldırama çarpıp takla atarak durabildi.

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İHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Alküllü sürücünün kaldırıma vurduğu araç takla attı

Mutlu K. hakimiyetindeki 34 CRA 655 plakalı otomobil, sürücünün alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüyü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)