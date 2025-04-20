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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu üzerindeki Yamanevler Mahallesi mevkisinde korkutan bir kaza meydana geldi. 34 HYV 960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü A.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçüksu Kavşağı'ndaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktı.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Kazanın ardından, araçta sıkışan sürücü A.C. ile yanında bulunan yolcu, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle, bariyere saplanan araç uzun uğraşlar sonucu iş makineleri yardımıyla yerinden kaldırıldı. Olay sırasında, bölgedeki yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yoğunluk oluştu.