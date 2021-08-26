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    Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu

    Cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, şoförü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 11:02
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    Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu

    İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir caddede aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, o esnada ticari taksiye çarptı.

    Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi.

    FECİ KAZA KAMERADA

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada ağır yaralanan taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

    Öte yandan meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu ViDEO

    Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu #1

    Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu #2

    Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu #3

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