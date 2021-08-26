- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu
Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu
Cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, şoförü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.08.2021 - 10:29
- Güncelleme : 26.08.2021 - 11:02
İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir caddede aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, o esnada ticari taksiye çarptı.
Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi.
FECİ KAZA KAMERADA
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada ağır yaralanan taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Öte yandan meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye’de aşırı hız yaptı, taksiyi savurdu ViDEO