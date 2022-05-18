Petrol
112.22
0.26%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.040
-0.14%
BTXN Coin
14.33
6.14%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Ümraniye'de çantada bulunan 10 bin 200 dolar sahibine teslim edildi

    Ümraniye'de polis ekipleri şüpheli poşet ihbarı için gittikleri bölgede içi para dolu çanta buldular. 10 bin 200 doları sahibine teslim ettiler.
    • 18.05.2022 - 06:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de çantada bulunan 10 bin 200 dolar sahibine teslim edildi

    İstanbul'da saat 21:50 sıralarında Ümraniye Belediyesi önünde vatandaşlar tarafından parkta bulunan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri çanta etrafında önlem alarak inceleme yaptı.

    Çantadan 10 bin 200 dolar çıktı

    İnceleme sonrası çanta içerisinde 100’lük banknotlar halinde 10 bin 200 Amerikan Doları, kişisel eşyalar ve pasaport çıktı.

    Paraların ve eşyaların sahibini bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri çanta içerisinden çıkan pasaporttan yola çıkarak çantanın sahibini buldu.

    Erkan Mehmet Sipahier’e ait olduğu anlaşılan çanta ve içerisinden çıkan 10 bin 200 Amerikan Doları, pasaport ve kişisel eşyalar polis merkezinde sahibine teslim edildi.

    Ümraniye de çantada bulunan 10 bin 200 dolar sahibine teslim edildi #1

    "Alın terimi bana geri getirdikleri için Allah hepsinden razı olsun"

    İHA'nın haberine göre, çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, “Afrika Gine’de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. Bu akşam kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çünkü bana yardımcı oldular. Bugün kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlardan Allah razı olsun çantamı bulmuşlar almışlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum. O kadar büyük bir rakam olmasada en azından alın terimin hakkımı kaybetmemiş oldum. Bu para çalışılarak kazanılmış bir para. Allah razı olsun devlet memurlarımızdan insanların kalbi temiz ve bu insanları anarken kalbim pırpır ediyor, onlar bizim devletimizin melekleri, onlar bizim vatan-ı mülkiyeti vakıfımız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin.” dedi.

    Ümraniye de çantada bulunan 10 bin 200 dolar sahibine teslim edildi #2


    İlginizi Çekebilir

    'Türkiye ile NATO durumunu çözeriz'
    Gündem

    'Türkiye ile NATO durumunu çözeriz'

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! İki oyuncu daha veda ediyor
    Medya

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! İki oyuncu daha veda ediyor

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Görüş Bildir