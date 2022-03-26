Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.502
1.30%
BTXN Coin
40.40
-2.58%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Ümraniye’de doğalgaz patlaması

    Ümraniye'de iki katlı binada gerçekleşen doğalgaz patlamasında kısa süreli panik yaşandı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 07:01
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 07:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye’de doğalgaz patlaması

    Ümraniye Huzur mahallesinde saat 03.15 sıralarında iki katlı binada doğalgaz patlaması yaşandı.

    Sokaktan geçen taksicinin bölge sakinlerini uyarmasıyla fark edilen patlamada büyük bir felaketin önüne geçildi.

    İKİ KATLI BİNADA DOĞALGAZ PATLAMASI

    Apartman sakinlerinin uyuduğu saatlerde meydana gelen patlama iki katlı binanın doğalgaz kutusunda meydana geldi.

    Bina girişinde bulunan elektrikli motorlar maddi hasar gördü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahale bulundu. Yangın söndükten sonra da meydana gelen gaz sızıntıları ve yoğun gaz kokusu hissedildi.

    Ümraniye’de doğalgaz patlaması #1

    CAN KAYBI YADA YARALANMA YOK

    Patlama da can kaybı ve yaralı bulunmazken maddi hasar oluştu. Söndürülen yangında olay yerine gelen doğalgaz ekipleri olay yerinde önlemler aldı. Öte yandan bölge asayişi için polis ekipleri olay yerinde şeritler oluşturdu.

    Ümraniye’de doğalgaz patlaması #2

    "KOKU HİSSEDİLECEK DURUMDA ŞUAN"

    Apartman sakini Ramazan A. "Şu anda evimizde , mahallemizde doğal gaz patlamasından dolayı bir yangın meydana geldi. Can kaybımız yok ama maddi hasarımız bulunmaktadır. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor, haber bekliyoruz. Hala gaz kaçağı var , koku hissedilecek durumda şu an ." dedi.

    Ümraniye’de doğalgaz patlaması #3

    Ümraniye’de doğalgaz patlaması #4


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 25 Mart 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 25 Mart 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Rıdvan Dilmen: Türkiye'nin en iyi penaltıcısı, penaltıyı attı
    Milli Takımlar

    Rıdvan Dilmen: Türkiye'nin en iyi penaltıcısı, penaltıyı attı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Görüş Bildir