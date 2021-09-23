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    Ümraniye'de fren yerine gaza basan motosikletli

    Fren ile gazın karıştırılmasıyla kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 10:33
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    Ümraniye'de fren yerine gaza basan motosikletli

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, fren yerine gaza basınca dengesini kaybedip kaldırıma çarptı.

    Motosiklet çarpmanın etkisiyle devrilirken, aracın üzerindeki 2 kişi yola savruldu.

    YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

    Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Engin Karakurt, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, bir ses geldi gittik baktık 2 kişi motordan düşmüş. Daha sonra hemen kalktılar. Herhangi bir şeyleri yoktu zaten. Kalkınca tekrar motora binip gittiler. Kamera kayıtlarına baktığımızda biraz komik bir şekilde düşmüşlerdi. Kendilerinde herhangi bir şey yoktu, motora binip gittiler.” diye konuştu.

    Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye de fren yerine gaza basan motosikletli #1

    Ümraniye de fren yerine gaza basan motosikletli #2

    Ümraniye de fren yerine gaza basan motosikletli #3

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