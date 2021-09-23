Ümraniye'de fren yerine gaza basan motosikletli

Fren ile gazın karıştırılmasıyla kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, fren yerine gaza basınca dengesini kaybedip kaldırıma çarptı.

Motosiklet çarpmanın etkisiyle devrilirken, aracın üzerindeki 2 kişi yola savruldu.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Engin Karakurt, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, bir ses geldi gittik baktık 2 kişi motordan düşmüş. Daha sonra hemen kalktılar. Herhangi bir şeyleri yoktu zaten. Kalkınca tekrar motora binip gittiler. Kamera kayıtlarına baktığımızda biraz komik bir şekilde düşmüşlerdi. Kendilerinde herhangi bir şey yoktu, motora binip gittiler.” diye konuştu.

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.