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Ümraniye’de ‘hatalı park ettin’ uyarısı kavga çıkardı

Ümraniye’de ‘hatalı park ettin’ uyarısı kavga çıkardı

Cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarının bulunduğu aracı takip ederek önünü kesti. Araca saldıran maganda, olay yerinden kaçtı.