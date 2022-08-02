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- Ümraniye’de ‘hatalı park ettin’ uyarısı kavga çıkardı
Ümraniye’de ‘hatalı park ettin’ uyarısı kavga çıkardı
Cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarının bulunduğu aracı takip ederek önünü kesti. Araca saldıran maganda, olay yerinden kaçtı.
- 02.08.2022 - 10:00
- Güncelleme : 02.08.2022 - 10:24
İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen otomobil sürücüsü, basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı.
Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden şahıs, cadde üzerinde onların yolunu keserek, saldırmaya çalıştı.
Zor ikna edildi
Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise şahsı tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
İHA’nın haberine göre çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.
Ümraniye’de ‘hatalı park ettin’ uyarısı kavga çıkardı VİDEO