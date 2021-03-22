- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ümraniye'de hırsızları komşular kaçırdı
Ümraniye'de hırsızları komşular kaçırdı
- DHA
- 22.03.2021 - 08:47
- Güncelleme : 22.03.2021 - 08:52
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, içinde 5 kişinin bulunduğu ticari araç nalbur dükkanın giriş kapısına yanaştı.
Aracın bagaj kapı kısmından çıkan şüpheliler, ellerindeki levyeyle iş yerine ait alarm kutusunu vurarak etkisiz hale getirdi.
Şüpheliler daha sonra iş yerinin kilidini kırıp içeri girmeye çalıştı.
BARDAK VE SU FIRLATILDI
Şüpheliler iş yerine girmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada gelen sesleri duyarak cama çıkan vatandaşlar, dükkana girmeye çalışan kişileri fark ederek, bardak ve su fırlatmaya başladı.
Vatandaşların tepkisi üzerine panikleyen şüpheliler, bagaj kısmında geldikleri aracın içerisine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de hırsızları komşular kaçırdı VİDEO