Ümraniye’de İETT otobüsünde yangın

İHA

Bu sabah saatlerinde, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Cemil Meriç Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye ait özel halk otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden yolcular, hemen sürücüyü uyararak durumu bildirdi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Sürücü, otobüsü güvenli bir şekilde durdurup yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra, dumanlar alevlere dönüşerek otobüsü sararken, olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı, ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.