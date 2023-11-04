Ümraniye'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi Gündüz saatlerinde Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, araç içindeki yolcuları tahliye etti.

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AA

İstanbul'da gün geçmiyor ki toplu ulaşımda arıza yaşanmasın.

Son olarak Ümraniye'de seyir halindeki İETT'den alevlerin yükseldiği görüldü.

Bakım ve onarımı yapılmayan araçlarda sıkça yangın çıkması, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Yolcular tahliye edildi

İçi yolcu dolu olan aracın motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

"8-10 tane yangın tüpü harcadılar"

Görgü tanığı Muammer Korkmaz, yangın sırasında şoförün yolcuları araçtan indirdiğini anlatarak "Yangını söndürmek için 8-10 tane yangın tüpü harcadılar. Yangın sönmedi. İtfaiye geldi. Yangını söndürdü." dedi.

Mücahit Çakmak da otobüsün arka tarafından dumanlar çıktığını gördüklerini anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)