Ümraniye'de iki grup arasında kavga

Ümraniye'de iki grup arasında kavga

İki grup sokak ortasında kavgaya tutuşarak taş ve yumruklarla birbirini darbederken, olay anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar birbirlerine taş ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredekiler kavgaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polislerin araya girmesiyle sonlandı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla sani saniye kaydedildi.

Ümraniye'de iki grup arasında kavga ViDEO