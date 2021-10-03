Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde bulunan İstanbulkart başvuru merkezinin önünde, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, yağmurlu havanın altında saatlerce sıra bekledi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, 2 Ekim Cumartesi günü, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde bulunan İstanbulkart başvuru merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hem HES kodlarını kartları ile uyumlu hale getirmek isteyen vatandaşlar hem yeni kart işlemleri için talepleri olan vatandaşlar, yağmurlu havada saatlerce sıra bekledi.

“PERSONEL SAYISI MI YETERSİZ, SİSTEMLERDE Mİ HATA VAR BELİRSİZ”

Sırada bekleyen vatandaşlarda Emel Zabun, “Saat 14.00 beri çocuğumla burada bekliyorum. İçeriyi de görmüyorum, personel sayısı mı yetersiz, sistemlerde mi bir hata var belli değil. İnşallah sıra gelecek. 2 saattir bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir buçuk saattir beklediğini söyleyen Mahmut Ceylan ise, “Çok yoğunluk var. Pazartesi okula gideceğiz. 2 araçla okula gidiyorum. Çavuşbaşı'ndan buraya geldim. Bekliyorum inşallah sıra gelir.” sözlerini kaydetti.

Ümraniye’de, İstanbulkart başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu ViDEO

“SIRADAKİLERİN ÇOĞU ÖĞRENCİ”

Öğrenci olduğun söyleyen Elif Yıldız, “Yarım saattir sıradayım. Öğrenci indiriminden faydalanmak için buradayım. Saat 17.30 kapanacağını söylediler. İnşallah kapanmadan sıra gelir. Okullar, üniversiteler açılacak geliş gidişlerde kullanmak için. Sıradakilerin çoğu öğrenci zaten.” şeklinde konuştu.