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    Ümraniye’de kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçakladı

    Bir şahıs, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken eşini öldüren şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.
    • 30.06.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:22
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    Ümraniye’de kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçakladı

    Genç çift, İstanbul’un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binadaki daireyi satın aldı.

    Kısa süre önce daireye yerleşen çift arasında, dün akşam saat 23.00 sıralarında kavga çıktı.

    Bıçaklayarak öldürdü

    Kavganın büyümesi üzerine koca, eline aldığı bıçakla eşini öldürdü.

    Cinayetin ardından polis ekiplerini arayan koca, eşini öldürdüğünü söyledi.

    Gözaltına alındı

    Adrese gelen polis ekipleri, katil kocayı gözaltına aldı.

    Sağlık ekipleri de genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ümraniye’de kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçakladı #1

    “Daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık”

    Olayı İHA’ya anlatan mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, “Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın, karısını öldürdüğünü öğrendik. Adam zaten kendisi polisi arayarak olayı ihbar etmiş. Teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını 2 defa ancak görmüşümdür ama daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık.” diye konuştu.

    Ümraniye’de kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçakladı #2

    “Tapu yüzünden bir cana kıymış”

    Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise “Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış.” dedi.


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