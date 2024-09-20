Sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan motosiklet ve araç sürücüsü tartışmasına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
SİNYAL VERMEDEN DÖNMEYE ÇALIŞTI
Sağ şeritten kavşağa girmek isteyen bir araç sahibi, sinyal vermeden dönmeye çalıştı.
Tam o sırada sağ şeritin dışından seyir halinde olan motosikletli durumu fark etti.
İki sürücü de frenledi ancak araçlar birbirine çarptı.
"5 MİLYONLUK ARABAYI ÇİZDİN"
Arabayı kullanan kadın şoför duruma sinirlendi.
Motosikletlinin özür dilemesini bekleyen kadın, "5 milyonluk arabayı çizdin" diyerek tepki gösterdi.
"CANIMI ALIYORDUN"
Motor sürücüsü ise "Ben fiyata değil canıma bakarım. Canımı alıyordun" şeklinde konuştu.
ANBEAN KAMERALARA YANSIDI
İki tarafta kendini haklı bulurken olay motosikletli sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı.
VİRAL OLDU
İnternete düşen video kısa sürede viral oldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Yaşanan kazada kimileri araç sürücüsünü haklı bulurken, kimileri ise motosikletliye hak verdi.
Kullanıcıları ikiye bölen kazanın görüntüleri, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
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