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    Ümraniye'de kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk

    Çekmeköy istikametinde trafikte canını hiçe sayarak kilometrelerce yolculuk yapan gencin görüntüleri, trafikteki diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:03
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    Ümraniye'de kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk

    İstanbul Ümraniye'de hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi, trafikte kendisini görenleri şaşkına çevirdi.

    Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde arka plakası olmayan hafif ticari aracın üstünde oturan bir kişi, kilometlerce bu şekilde ilerledi. Canını hiçe sayan gencin rahat hareketleri ise dikkat çekti.

    Ümraniye de kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk #1

    ARACIN ÜST KISMINA OTURDU

    Yaşanan bu tehlikeli anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın üst kısmına oturan kişinin yolculuk yaptığı görülüyor.

    Bir süre bu şekilde devam eden tehlikeli yolculuğun görüntüleri, aracın başka yöne dönmesiyle son buluyor.

    Ümraniye de kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk #2

    Ümraniye de kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk #3

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