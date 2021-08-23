Ümraniye'de kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk

Çekmeköy istikametinde trafikte canını hiçe sayarak kilometrelerce yolculuk yapan gencin görüntüleri, trafikteki diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi, trafikte kendisini görenleri şaşkına çevirdi.

Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde arka plakası olmayan hafif ticari aracın üstünde oturan bir kişi, kilometlerce bu şekilde ilerledi. Canını hiçe sayan gencin rahat hareketleri ise dikkat çekti.

ARACIN ÜST KISMINA OTURDU

Yaşanan bu tehlikeli anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın üst kısmına oturan kişinin yolculuk yaptığı görülüyor.

Bir süre bu şekilde devam eden tehlikeli yolculuğun görüntüleri, aracın başka yöne dönmesiyle son buluyor.





