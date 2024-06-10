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Ümraniye'de otomobil sürücüsü motosikletliye bıçak çekti

Ümraniye'de otomobil sürücüsü motosikletliye bıçak çekti Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın ‘seni ikiye bölerim' diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.