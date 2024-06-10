İHA
İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı.
"Seni ikiye bölerim"
Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci "Seni ikiye bölerim" diye tehdit etti.
Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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