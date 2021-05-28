Ümraniye'de sipariş götüren Emrah Bakır'ın kullandığı motosiklet, ters yönden dönüş yapan otomobil ile çarpıştı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan Emrah Bakır'ın kullandığı 34 VP 6163 plakalı motosiklet, Emirhan B.'nin kontrolünde olan 34 NU 3521 plakalı otomobil ile çarpıştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan Bakır, ağır yaralı olarak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümraniye'de otomobile çarpan kurye hayatını kaybetti VİDEO





"OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ AMA.."

Görgü tanığı Bayram Sarıkaya, “Sesi duyup çıktığımda tersten dönen bir araç motosiklete çarpmıştı. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Kamera kayıtlarına baktığımızda tersten dönüş yapan araç motora çarpıyor. Yaralı sürücüye vatandaşlar da yardım etmeye koştu ,yaralıyı ambulans alıp hastaneye götürdü” diye konuştu.

Diğer görgü tanığı Selçuk Arslanoğlu, “Motorcu caddeden aşağıya doğru gidiyordu, tersten dönüş yapan bir otomobille çarpıştı.Olay yerinde müdahale edildi ama hastanede hayatını kaybetmiş “dedi.





KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motokurye, ters şeritten dönüş otomobil ile çarpışıyor.